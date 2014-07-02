Κιτ εξαρτημάτων παρακολούθησης φλόγας για την Κατηγορία HDS Middle και Super

Μεγαλύτερη ασφάλεια χάρη στο σύστημα παρακολούθησης φλόγας ABS HDS M/S: Ένας αισθητήρας φωτός παρακολουθεί τη φλόγα του καυστήρα. Η παροχή καυσίμου διακόπτεται αυτόματα αν η φλόγα σβήσει.