Διπλές χάρτινες σακούλες φίλτρου με εξαιρετική απόδοση φίλτρου. Οι χάρτινες σακούλες φίλτρου εντυπωσιάζουν και για την ανθεκτικότητά τους στη φθορά και απομακρύνουν αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από το εσωτερικό της συσκευής. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται πέντε σακούλες.