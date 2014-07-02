Κιτ φίλτρων
Διπλές χάρτινες σακούλες φίλτρου με εξαιρετική απόδοση φίλτρου και μεγάλη αντοχή στη φθορά. Παραδοτέα: 5 σακούλες.
Διπλές χάρτινες σακούλες φίλτρου με εξαιρετική απόδοση φίλτρου. Οι χάρτινες σακούλες φίλτρου εντυπωσιάζουν και για την ανθεκτικότητά τους στη φθορά και απομακρύνουν αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από το εσωτερικό της συσκευής. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται πέντε σακούλες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο στρώματα
- Αντοχή στη φθορά
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Χρώμα
|καφέ
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|240 x 150 x 8
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι