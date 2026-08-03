Το ευρύ φάσμα εφαρμογών των ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden επεκτείνεται περαιτέρω με το σετ προσαρμογέα φυσητήρα. Εάν ο σωλήνας αναρρόφησης συνδεθεί με τη λειτουργία φυσητήρα, η συσκευή φουσκώνει αβίαστα στρώματα αέρα, πισίνες και βοηθήματα κολύμβησης ή ακόμη και φουσκωτά σκάφη. Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης συνδεθεί στη σύνδεση αναρρόφησης της συσκευής, ο αέρας αναρροφάται αυτόματα, καθιστώντας το κουραστικό πάτημα του αέρα με το χέρι παρελθόν. Το σετ εξαρτημάτων περιέχει ένα τεμάχιο προσαρμογέα για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης και τρία διαφορετικά μεγέθη ακροφυσίων (S, M και L), τα οποία είναι συμβατά με τις βαλβίδες σε ένα ευρύ φάσμα φουσκωτών προϊόντων.