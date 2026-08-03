Κιτ φουσκώματος
Εξασφαλίζει το αβίαστο φούσκωμα και ξεφούσκωμα αεροστρωμάτων, πισινών, φουσκωτών σκαφών κ.λπ. με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden.
Το ευρύ φάσμα εφαρμογών των ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden επεκτείνεται περαιτέρω με το σετ προσαρμογέα φυσητήρα. Εάν ο σωλήνας αναρρόφησης συνδεθεί με τη λειτουργία φυσητήρα, η συσκευή φουσκώνει αβίαστα στρώματα αέρα, πισίνες και βοηθήματα κολύμβησης ή ακόμη και φουσκωτά σκάφη. Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης συνδεθεί στη σύνδεση αναρρόφησης της συσκευής, ο αέρας αναρροφάται αυτόματα, καθιστώντας το κουραστικό πάτημα του αέρα με το χέρι παρελθόν. Το σετ εξαρτημάτων περιέχει ένα τεμάχιο προσαρμογέα για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης και τρία διαφορετικά μεγέθη ακροφυσίων (S, M και L), τα οποία είναι συμβατά με τις βαλβίδες σε ένα ευρύ φάσμα φουσκωτών προϊόντων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φούσκωμα με τη λειτουργία φυσητήρα της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης
- Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια σε σύγκριση με το χειροκίνητο φούσκωμα.
Ξεφούσκωμα με χρήση της λειτουργίας αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης
- Γρήγορη και βολική εκτόνωση σε σύγκριση με τη χειροκίνητη αφαίρεση αέρα.
Το σετ εξαρτημάτων περιλαμβάνει το τεμάχιο προσαρμογής και ακροφύσια σε τρία μεγέθη
- Τεμάχιο προσαρμογέα για ασφαλή σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
- Τα τρία μεγέθη ακροφυσίων που περιλαμβάνονται (S, M και L) είναι συμβατά με τις βαλβίδες σε διάφορα φουσκωτά προϊόντα και μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στο τεμάχιο προσαρμογέα.
Σετ εξαρτημάτων για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (-τμήμα)
|2
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|NW 35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|110 x 70 x 80
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Φουσκωτά προϊόντα (π.χ. αερόστρωμα)