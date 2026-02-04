Κιτ καθαρισμού VC
Το κιτ καθαρισμού VC πολλαπλασιάζει τις εφαρμογές της σειράς με τις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης. Έτσι, οι εργασίες καθαρισμού γίνονται πιο απλές και πιο εύκολες.
Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται πιο απλά και πιο γρήγορα χάρη στο κιτ καθαρισμού VC. Τα δυσπρόσιτα σημεία καθαρίζονται εύκολα χάρη στα εξαρτήματα. Το κιτ περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο εσοχών, ένα σετ αναρρόφησης τριχών, ένα εύκαμπτο εξάρτημα σύνδεσης και τέσσερις διαφορετικές βούρτσες. Επίσης, περιλαμβάνεται ένα συνδεόμενο εξάρτημα εύκαμπτου σωλήνα που μπορεί να συνδεθεί σε διάφορα εξαρτήματα. Το εξάρτημα VC έχει εργονομικό σχεδιασμό και είναι εύχρηστο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο εξάρτημα για τις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Kärcher VC 2 και VC 3
Ολοκληρωμένο κιτ εξαρτημάτων
- Χάρη στην ευρεία σειρά εξαρτημάτων, πλέον είναι ευκολότερες πολλές οικιακές εργασίες καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|410 x 308 x 80
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)