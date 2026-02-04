Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται πιο απλά και πιο γρήγορα χάρη στο κιτ καθαρισμού VC. Τα δυσπρόσιτα σημεία καθαρίζονται εύκολα χάρη στα εξαρτήματα. Το κιτ περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο εσοχών, ένα σετ αναρρόφησης τριχών, ένα εύκαμπτο εξάρτημα σύνδεσης και τέσσερις διαφορετικές βούρτσες. Επίσης, περιλαμβάνεται ένα συνδεόμενο εξάρτημα εύκαμπτου σωλήνα που μπορεί να συνδεθεί σε διάφορα εξαρτήματα. Το εξάρτημα VC έχει εργονομικό σχεδιασμό και είναι εύχρηστο.