Κιτ σύνδεσης
Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.
Βασικό σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού 1/2" (13 mm) με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση με ένα πρακτικό σύστημα κλικ. Το σετ συνδέσμων είναι κατάλληλο για όλες τις αναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιλαμβάνει αντάπτορα βρύσης
- Για γρήγορη σύνδεση του συνδέσμου στην αντλία
Πρακτικό σύστημα click-on
- Διευκολύνει τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|79 x 42 x 42
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων