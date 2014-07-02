Βασικό σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού 1/2" (13 mm) με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση με ένα πρακτικό σύστημα κλικ. Το σετ συνδέσμων είναι κατάλληλο για όλες τις αναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).