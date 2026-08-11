Βολικό εργαλείο για εργασίες καθαρισμού με συστήματα αμμοβολής ξηρού πάγου με τη διαδικασία Liquid-to-Pellet της Kärcher. Το δακτυλικό κλειδί χαλαρώνει τα καπάκια των φιαλών CO2 και ταυτόχρονα χρησιμεύει για τη στερέωση του σωλήνα CO2 στη φιάλη CO2. Το κλειδί τοποθετείται στη σύνδεση της φιάλης του Ice Blaster για απλή μεταφορά και για να διασφαλίζεται από απώλεια.