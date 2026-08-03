Χάρη στην εξαιρετικά απαλή και ευχάριστη ροή νερού, το κωνικό ακροφύσιο δέσμης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για να πλένετε τα κατοικίδιά σας, όπως τον σκύλο σας, ή για να καθαρίζετε απλώς τα πόδια τους. Ιδανικό για μετά τη βόλτα και πριν το κατοικίδιο μπει στο αυτοκίνητο, το σπίτι ή το διαμέρισμα. Το ακροφύσιο παρέχει ροή χαμηλής πίεσης (συγκρίσιμη με τη ροή από μια οικιακή βρύση) και γι’ αυτό είναι απόλυτα ασφαλές για χρήση σε ζώα.