Κωνικό ακροφύσιο δέσμης
Καθαρίστε γρήγορα και απλά το κατοικίδιό σας με το κωνικό ακροφύσιο δέσμης. Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο πιστόλι με σκανδάλη του μηχανήματος καθαρισμού και να παράξει μια απαλή δέσμη νερού
Χάρη στην εξαιρετικά απαλή και ευχάριστη ροή νερού, το κωνικό ακροφύσιο δέσμης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για να πλένετε τα κατοικίδιά σας, όπως τον σκύλο σας, ή για να καθαρίζετε απλώς τα πόδια τους. Ιδανικό για μετά τη βόλτα και πριν το κατοικίδιο μπει στο αυτοκίνητο, το σπίτι ή το διαμέρισμα. Το ακροφύσιο παρέχει ροή χαμηλής πίεσης (συγκρίσιμη με τη ροή από μια οικιακή βρύση) και γι’ αυτό είναι απόλυτα ασφαλές για χρήση σε ζώα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Jet κώνουΕυχάριστα απαλή δέσμη ντους.
ΑπαλόΓια τον καθαρισμό των ευαίσθητων κατοικίδιων και των σκύλων.
Τοποθετημένο πάνω στο πιστόλι με σκανδάληΑπλή αλλαγή ακροφυσίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|48 x 29 x 29
Πεδία εφαρμογής
- Κατοικίδια/σκυλιά