Το ισχυρό, στιβαρό ακροφύσιο επίπεδης δέσμης από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού για καθαρισμό, π.χ. σε βιομηχανικά συστήματα, καλούπια έγχυσης ή ρομπότ κοπής χάρη στον κοντό σχεδιασμό του. Όχι μόνο απομακρύνει εύκολα τη βαριά βρωμιά, αλλά εντυπωσιάζει και σε στενά σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα, όπως σε χώρους κινητήρα. Το περιστρεφόμενο ακροφύσιο στο πιστόλι σκανδάλης επιτρέπει επίσης τη στοχευμένη, λειαντική αμμοβολή με ξηρό πάγο περιοχών και αντικειμένων με πολύπλοκη γεωμετρία και από διαφορετικά υλικά. Εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορης αλλαγής - για γρήγορο, απλό και άνετο χειρισμό.