Κοντό πλατύ ακροφύσιο L2P
Κοντό πλατύ ακροφύσιο πίδακα για χρήση με συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher και κατάλληλο για την αφαίρεση επίμονων ρύπων σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.
Το ισχυρό, στιβαρό ακροφύσιο επίπεδης δέσμης από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού για καθαρισμό, π.χ. σε βιομηχανικά συστήματα, καλούπια έγχυσης ή ρομπότ κοπής χάρη στον κοντό σχεδιασμό του. Όχι μόνο απομακρύνει εύκολα τη βαριά βρωμιά, αλλά εντυπωσιάζει και σε στενά σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα, όπως σε χώρους κινητήρα. Το περιστρεφόμενο ακροφύσιο στο πιστόλι σκανδάλης επιτρέπει επίσης τη στοχευμένη, λειαντική αμμοβολή με ξηρό πάγο περιοχών και αντικειμένων με πολύπλοκη γεωμετρία και από διαφορετικά υλικά. Εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορης αλλαγής - για γρήγορο, απλό και άνετο χειρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κοντό, εύχρηστο ακροφύσιο επίπεδου πίδακα
- Η υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την αβίαστη απομάκρυνση και των εξαιρετικά επίμονων επικαθίσεων.
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα και CO₂.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός και μεταβλητή ρύθμιση.
Στιβαρή, μακράς διάρκειας σχεδίαση
- Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|97 x 22 x 22
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός καλουπιών και εργαλείων χύτευσης
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
- Για την αφαίρεση χρωμάτων/βερνικιών από εξαρτήματα μηχανημάτων
- Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών