Με τα βέλτιστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα του κουτιού Εξαρτημάτων ποδηλάτου, μπορείτε να καθαρίσετε ποδήλατα και εξοπλισμό ποδηλάτων απαλά και σε βάθος. Η βούρτσα γενικής χρήσης με μαλακές τρίχες μπορεί να συνδεθεί στο πιστόλι με σκανδάλη και απομακρύνει τους επίμονους ρύπους. Με το καθαριστικό μπορείτε να απομακρύνετε το είδος ρύπων που συναντάμε στα ποδήλατα προστατεύοντας παράλληλα τα ευαίσθητα εξαρτήματα. Και με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών από μαλακό ύφασμα, μπορείτε να στεγνώσετε τα καθαρισμένα αντικείμενα πριν από την αποθήκευσή τους. Το κουτί που παρέχεται χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των εξαρτημάτων και μπορεί να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.