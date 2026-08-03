Κουτί εξαρτημάτων Bike
Κουτί εξαρτημάτων ποδηλάτου με βέλτιστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα για τον καθαρισμό ποδηλάτων και ποδηλατικού εξοπλισμού.
Με τα βέλτιστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα του κουτιού Εξαρτημάτων ποδηλάτου, μπορείτε να καθαρίσετε ποδήλατα και εξοπλισμό ποδηλάτων απαλά και σε βάθος. Η βούρτσα γενικής χρήσης με μαλακές τρίχες μπορεί να συνδεθεί στο πιστόλι με σκανδάλη και απομακρύνει τους επίμονους ρύπους. Με το καθαριστικό μπορείτε να απομακρύνετε το είδος ρύπων που συναντάμε στα ποδήλατα προστατεύοντας παράλληλα τα ευαίσθητα εξαρτήματα. Και με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών από μαλακό ύφασμα, μπορείτε να στεγνώσετε τα καθαρισμένα αντικείμενα πριν από την αποθήκευσή τους. Το κουτί που παρέχεται χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των εξαρτημάτων και μπορεί να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κουτί εξαρτημάτων
- Μπορεί να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος έτσι ώστε τα πάντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια.
Βούρτσα universal
- Αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους.
Καθαριστικό για ποδήλατα
- Για βέλτιστο καθαρισμό ποδηλάτων και εξοπλισμού ποδηλάτων.
Υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών από μαλακό ύφασμα
- Για το στέγνωμα των καθαρισμένων αντικειμένων πριν από την αποθήκευσή τους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Πεδίο προμήθειας
- Κουτί αποθήκευσης
- Βούρτσα universal
- Πανί από μικροίνες
- Καθαρισμός μηχανών/ποδηλάτων
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Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Καροτσάκια/μπαγκάκια