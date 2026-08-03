Το κουτί εξαρτημάτων περιλαμβάνει ένα κωνικό ακροφύσιο δέσμης, ιδανικό για να πλένετε τα κατοικίδιά σας, όπως τον σκύλο σας, ή απλώς τα πόδια τους. Μια βούρτσα για τον καθαρισμό του τριχώματος με την οποία μπορείτε να απομακρύνετε την επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα των ζώων. Και ένα υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών για το στέγνωμα των σκύλων και των άλλων κατοικίδιων μετά τον καθαρισμό και το πλύσιμο. Όλα τα εξαρτήματα χωράνε στο κουτί που παρέχεται το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.