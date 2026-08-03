Κουτί εξαρτημάτων Pet
Με τα βέλτιστα σχεδιασμένα εξαρτήματα του κουτιού Κατοικίδιων, μπορείτε να καθαρίσετε χωρίς κόπο και οπουδήποτε τα πόδια των σκύλων/κατοικίδιων.
Το κουτί εξαρτημάτων περιλαμβάνει ένα κωνικό ακροφύσιο δέσμης, ιδανικό για να πλένετε τα κατοικίδιά σας, όπως τον σκύλο σας, ή απλώς τα πόδια τους. Μια βούρτσα για τον καθαρισμό του τριχώματος με την οποία μπορείτε να απομακρύνετε την επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα των ζώων. Και ένα υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών για το στέγνωμα των σκύλων και των άλλων κατοικίδιων μετά τον καθαρισμό και το πλύσιμο. Όλα τα εξαρτήματα χωράνε στο κουτί που παρέχεται το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κουτί εξαρτημάτων
- Μπορεί να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος έτσι ώστε τα πάντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια.
Jet κώνου
- Παράγει μια ευχάριστα απαλή δέσμη ντους.
Βούρτσα καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους από το τρίχωμα των ζώων.
Ειδικό πανί με μικροΐνες
- Για το στέγνωμα των κατοικίδιων μετά το πλύσιμο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Πεδίο προμήθειας
- Κουτί αποθήκευσης
- Βούρτσα καθαρισμού
- Πανί κατοικιδίου
- Κωνικό ακροφύσιο
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Πεδία εφαρμογής
- Κατοικίδια/σκυλιά