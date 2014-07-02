Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, άσπρο, 300 mm
Κυλινδρική βούρτσα, μαλακή, λευκή. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.
Κυλινδρική βούρτσα (μαλακή, λευκή) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 300 χιλ. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Μήκος (mm)
|300
|Βαθμός σκληρότητας
|Μαλακό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3