Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 300 mm

Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.

Κυλινδρική βούρτσα (μέτρια-σκληρή, κόκκινη) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 300 χιλ. Κατάλληλη για φυσιολογική χρήση και ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα κόκκινο
Μήκος (mm) 300
Βαθμός σκληρότητας μεσαίο
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3