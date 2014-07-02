Κυλινδρική βούρτσα (μέτρια-σκληρή, κόκκινη) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 350 χιλ. Κατάλληλη για φυσιολογική χρήση και ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.