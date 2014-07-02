Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm
Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 448 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Κυλινδρική βούρτσα (μέτρια-σκληρή, κόκκινη) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 448 χιλ. Κατάλληλη για φυσιολογική χρήση και ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κόκκινο
|Μήκος (mm)
|450
|Βαθμός σκληρότητας
|μεσαίο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1