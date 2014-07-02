Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 300 mm

Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροΐνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.

Αυτός ο κύλινδρος από μικροΐνες μήκους 300 χιλ. είναι παγκόσμια καινοτομία! Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών - ειδικά σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό RM 743.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ανοιχτό πράσινο
Μήκος (mm) 300
Υλικό βούρτσας μικροΐνες
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 330 x 75 x 70
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