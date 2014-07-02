Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 300 mm
Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροΐνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.
Αυτός ο κύλινδρος από μικροΐνες μήκους 300 χιλ. είναι παγκόσμια καινοτομία! Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών - ειδικά σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό RM 743.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανοιχτό πράσινο
|Μήκος (mm)
|300
|Υλικό βούρτσας
|μικροΐνες
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|330 x 75 x 70