Αυτός ο κύλινδρος από μικροΐνες μήκους 300 χιλ. είναι παγκόσμια καινοτομία! Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών - ειδικά σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό RM 743.