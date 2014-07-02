Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, άσπρο, 350 mm

Κυλινδρική βούρτσα, πολύ μαλακή, λευκή. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,3 χιλ., μήκος 20 χιλ.