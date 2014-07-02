Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, άσπρο, 350 mm
Κυλινδρική βούρτσα, πολύ μαλακή, λευκή. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,3 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Κυλινδρική βούρτσα (πολύ μαλακή, λευκή) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 350 χιλ. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,3 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Μήκος (mm)
|350
|Βαθμός σκληρότητας
|πολύ μαλακό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9