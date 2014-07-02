Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 350 mm
Κυλινδρική βούρτσα, ψηλή/χαμηλή, μέτρια-σκληρή, πορτοκαλί. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό βαρέων τεχνητών δαπέδων και εσοχών με βάθος. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 15-20 χιλ.
Κυλινδρική βούρτσα (ψηλή-χαμηλή, μέτρια-σκληρή, πορτοκαλί) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού και τρίχες σε διάφορα μήκη, μήκους 350 χιλ. Για τον καθαρισμό βαρέων τεχνητών δαπέδων και εσοχών με βάθος. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 15-20 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|πορτοκαλί
|Μήκος (mm)
|350
|Τύπος βούρτσας
|Ψηλό/χαμηλό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9