Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 400 mm

Έντονο/απαλό κόκκινο, 400 mm

Κυλινδρική βούρτσα (ψηλή-χαμηλή, μέτρια-σκληρή, πορτοκαλί) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού και τρίχες σε διάφορα μήκη, μήκους 400 χιλ. Για τον καθαρισμό βαρέων τεχνητών δαπέδων και εσοχών με βάθος. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 15-20 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα πορτοκαλί
Μήκος (mm) 400
Τύπος βούρτσας Ψηλό/χαμηλό
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ