Κυλινδρική βούρτσα (σκληρή, πράσινη) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 400 χιλ. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Κατάλληλη μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.