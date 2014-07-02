Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 400 mm
Σκληρή, γκρι, 400 mm
Κυλινδρική βούρτσα (σκληρή, πράσινη) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 400 χιλ. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Κατάλληλη μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|πράσινο
|Μήκος (mm)
|400
|Βαθμός σκληρότητας
|σκληρό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1