Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 400 mm

Σκληρή, γκρι, 400 mm

Κυλινδρική βούρτσα (σκληρή, πράσινη) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 400 χιλ. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Κατάλληλη μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα πράσινο
Μήκος (mm) 400
Βαθμός σκληρότητας σκληρό
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1
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