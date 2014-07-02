Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 638 mm
Κυλινδρική βούρτσα, σκληρή, πράσινη. Μήκος: 638 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Κυλινδρική βούρτσα (σκληρή, πράσινη) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 638 χιλ. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας R 65.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|πράσινο
|Μήκος (mm)
|638
|Βαθμός σκληρότητας
|σκληρό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,3