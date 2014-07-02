Κύρια κυλινδρική βούρτσα

Kärcher Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος

Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος

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Kärcher Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική

Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική

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Kärcher Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή

Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή

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Kärcher Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική

Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική

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