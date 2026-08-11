Λάμες κοπής
Κοφτερές και με μεγάλη ακρίβεια: Οι πριονόλαμες είναι κατάλληλες για πριόνισμα ξύλου με το αλυσοπρίονο με μπαταρία PGS 4-18 και εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα κοπής.
Η εντυπωσιακή ποιότητα σας επιτρέπει να κόβετε κλαδιά με ακρίβεια και ελάχιστη προσπάθεια. Χάρη στο σύστημα αλλαγής χωρίς εργαλεία, οι λεπίδες του πριονιού μπορούν επίσης να αντικατασταθούν γρήγορα και εύκολα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πριονόλαμα Premium γερμανικής κατασκευής
- Για βέλτιστη απόδοση κοπής.
Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|152 x 2 x 20
Πεδία εφαρμογής
- Κλαδιά