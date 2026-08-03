Κάτω από τα χαμόκλαδα, το έδαφος είναι ποώδες, φυτρώνουν ζιζάνια και ευδοκιμεί η ανεξέλεγκτη βλάστηση κάτω από τους θάμνους. Πλέον, ήρθε η ώρα να βάλετε ξανά τα πράγματα σε τάξη. Απαιτητικές εργασίες, όπως αυτή εδώ, εκτελείται καλύτερα με υψηλής ποιότητας ψαλίδια κοπής με διπλή λεπίδα σε διπλό συνδυασμό, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μπαταριοκίνητα χορτοκοπτικά μεσινέζας 18 V και 36 V Kärcher. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, τα βρύα και τα ζιζάνια μπορούν επίσης να αφαιρεθούν από περιοχές στον κήπο στις οποίες είναι δύσκολη η πρόσβαση με τη χλοοκοπτική μηχανή.