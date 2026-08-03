Λεπίδα κοπής για το LTR Battery (πακέτο 2 τμχ)
Ο κήπος σας διαθέτει πολλά σημεία με ανεξέλεγκτη βλάστηση; Σίγουρα θα απαλλαχτείτε από αυτά, εάν χρησιμοποιήσετε το χορτοκοπτικό με διπλή λεπίδα!
Κάτω από τα χαμόκλαδα, το έδαφος είναι ποώδες, φυτρώνουν ζιζάνια και ευδοκιμεί η ανεξέλεγκτη βλάστηση κάτω από τους θάμνους. Πλέον, ήρθε η ώρα να βάλετε ξανά τα πράγματα σε τάξη. Απαιτητικές εργασίες, όπως αυτή εδώ, εκτελείται καλύτερα με υψηλής ποιότητας ψαλίδια κοπής με διπλή λεπίδα σε διπλό συνδυασμό, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μπαταριοκίνητα χορτοκοπτικά μεσινέζας 18 V και 36 V Kärcher. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, τα βρύα και τα ζιζάνια μπορούν επίσης να αφαιρεθούν από περιοχές στον κήπο στις οποίες είναι δύσκολη η πρόσβαση με τη χλοοκοπτική μηχανή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ευρεία χρήση
- Με τα ισχυρά ψαλίδια, παρέχεται ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην έντονα ανεξέλεγκτη ανάπτυξη.
Ψαλίδι με διπλή λεπίδα
- Αποτελεσματική κοπή χάρη στο ψαλίδι με διπλή λεπίδα.
- Με τις κοφτερές λεπίδες, τα περιγράμματα είναι καθαρά κομμένα και οι άκρες κουρεύονται με ακρίβεια.
Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλεία
- Εύκολη αλλαγή νέας λεπίδας μόνο με μερικές κινήσεις.
Πρακτική συσκευασία δύο τεμαχίων
- Στα παραδοτέα, περιλαμβάνεται το ψαλίδι με διπλή λεπίδα από ανθεκτικό πλαστικό.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Ιδανικό για χρήση στα μπαταριοκίνητα χορτοκοπτικά μεσινέζας 18 V και 36 V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός λεπίδων
|2
|Πλάτος κοπής (cm)
|23
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|115 x 75 x 36
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν