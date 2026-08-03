Λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 18-33
Χρειάζονται μόλις λίγες κινήσεις για να τοποθετήσετε τη λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής που είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα στο LMO 18-33 Battery.
Το τέλειο γκαζόν χρειάζεται τέλειο κούρεμα. Αυτό είναι δυνατό μόνο με τη χρήση σωστών λεπίδων. Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής για το LMO 18-33 Battery με πλάτος κοπής 33 εκ. επιτυγχάνει το επιθυμητό ύψος κοπής ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία στον κήπο. Χάρη στη λεπίδα από χάλυβα υψηλής ποιότητας, η οποία έχει ακονιστεί με βέλτιστο τρόπο, δεν υπάρχει ανομοιογένεια ούτε τραχιά κοψίματα στο γκαζόν. Η μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή προσφέρει αξιόπιστα και άψογα αποτελέσματα κοπής. Εάν η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής πρέπει να αλλάξει, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές στροφές της μοναδικής βίδας με το χέρι και μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας είτε στο λιβάδι είτε στον κήπο με το γκαζόν, ώστε να απολαύσετε τη μυρωδιά του φρεσκοκομμένου χόρτου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για την μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή LMO 18-33 Battery.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|33
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|330 x 55 x 11
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν