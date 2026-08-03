Το τέλειο γκαζόν χρειάζεται τέλειο κούρεμα. Αυτό είναι δυνατό μόνο με τη χρήση σωστών λεπίδων. Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής για το LMO 18-33 Battery με πλάτος κοπής 33 εκ. επιτυγχάνει το επιθυμητό ύψος κοπής ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία στον κήπο. Χάρη στη λεπίδα από χάλυβα υψηλής ποιότητας, η οποία έχει ακονιστεί με βέλτιστο τρόπο, δεν υπάρχει ανομοιογένεια ούτε τραχιά κοψίματα στο γκαζόν. Η μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή προσφέρει αξιόπιστα και άψογα αποτελέσματα κοπής. Εάν η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής πρέπει να αλλάξει, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές στροφές της μοναδικής βίδας με το χέρι και μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας είτε στο λιβάδι είτε στον κήπο με το γκαζόν, ώστε να απολαύσετε τη μυρωδιά του φρεσκοκομμένου χόρτου.