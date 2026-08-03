Λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 18-36
Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής με πλάτος κοπής τα 36 εκ. είναι κατάλληλη για χρήση στο μπαταριοκίνητο LMO 18-36 18-36 Battery, εξασφαλίζοντας, έτσι, άριστα αποτελέσματα κοπής.
Οι ιδιαίτερα κοφτερές λεπίδες από χάλυβα για την μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή LMO 18-36 Battery δεν αφήνουν τραχιά κοψίματα στο γρασίδι. Με πλάτος κοπής τα 36 εκ., επιτυγχάνεται το ομοιόμορφο κούρεμα του γρασιδιού ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Με λίγη σωματική προσπάθεια, οι εξαιρετικές ατσάλινες λεπίδες επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στο κούρεμα. Εάν η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής πρέπει να αλλάξει, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές στροφές της βίδας με το χέρι και μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας στον καταπράσινο κήπο. Και χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα. Με τον τρόπο αυτόν, το κούρεμα του γκαζόν γίνεται διασκέδαση!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για την μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή LMO 18-36 Battery.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|36
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|360 x 61 x 11
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν