Οι ιδιαίτερα κοφτερές λεπίδες από χάλυβα για την μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή LMO 18-36 Battery δεν αφήνουν τραχιά κοψίματα στο γρασίδι. Με πλάτος κοπής τα 36 εκ., επιτυγχάνεται το ομοιόμορφο κούρεμα του γρασιδιού ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Με λίγη σωματική προσπάθεια, οι εξαιρετικές ατσάλινες λεπίδες επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στο κούρεμα. Εάν η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής πρέπει να αλλάξει, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές στροφές της βίδας με το χέρι και μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας στον καταπράσινο κήπο. Και χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα. Με τον τρόπο αυτόν, το κούρεμα του γκαζόν γίνεται διασκέδαση!