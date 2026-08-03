Το γρασίδι κουρεύεται, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας της μπαταριοκίνητης χλοοκοπτικής μηχανής. Τι τέλειος τρόπος για να περνάτε τον χρόνο σας στον κήπο! Οι κοφτερές λεπίδες από χάλυβα για το πριόνι 36-40 Battery δεν αφήνουν τραχιά κοψίματα στο γρασίδι, ούτε ανομοιογένεια στο κούρεμα. Με αυτές τις λεπίδες, το ύψος της κοπής επιτυγχάνεται αξιόπιστα με πλάτος κοπής τα 40 εκ. και το αποτέλεσμα κουρέματος του γκαζόν είναι αξιοζήλευτο! Για την αλλαγή της λεπίδας της χλοοκοπτικής μηχανής, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές γρήγορες και απλές στροφές μιας βίδας με το χέρι.