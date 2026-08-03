Λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 36-40
Χωρίς ανωμαλίες και ανομοιογένειες στο κούρεμα του γκαζόν, χάρη στην ισχυρή λεπίδα από χάλυβα της χλοοκοπτικής μηχανής με πλάτος κοπής 40 εκ. για το LMO 36-40 Battery.
Το γρασίδι κουρεύεται, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας της μπαταριοκίνητης χλοοκοπτικής μηχανής. Τι τέλειος τρόπος για να περνάτε τον χρόνο σας στον κήπο! Οι κοφτερές λεπίδες από χάλυβα για το πριόνι 36-40 Battery δεν αφήνουν τραχιά κοψίματα στο γρασίδι, ούτε ανομοιογένεια στο κούρεμα. Με αυτές τις λεπίδες, το ύψος της κοπής επιτυγχάνεται αξιόπιστα με πλάτος κοπής τα 40 εκ. και το αποτέλεσμα κουρέματος του γκαζόν είναι αξιοζήλευτο! Για την αλλαγή της λεπίδας της χλοοκοπτικής μηχανής, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές γρήγορες και απλές στροφές μιας βίδας με το χέρι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για την μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή LMO 36-40 Battery.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|40
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 52 x 17
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν