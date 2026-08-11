Οι ιδιαίτερα κοφτερές λεπίδες από χάλυβα της μπαταριοκίνητης χλοοκοπτικής μηχανής LMO 36-46 Battery δεν αφήνουν τραχιά κοψίματα στο γρασίδι: 46 εκατοστά πλάτος με μεταβλητό ύψος κοπής και χωρίς να αφήνει τραχιά κοψίματα. Οι λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής δεν είναι μόνο κοφτερές, αλλά είναι και τόσο καλά διαμορφωμένες ώστε τα απορρίμματα της κοπής να καταλήγουν στον κάδο αποβλήτων χωρίς να αφήνουν υπολείμματα και, επομένως, να μην χρειάζεται η χρήση τσουγκράνας μετά. Οι λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής αντικαθίστανται εύκολα, μόνο με μερικές στροφές της βίδας με το χέρι.