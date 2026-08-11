Λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 36-46
Με πλάτος κοπής τα 46 εκ., η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής MO 36-46 Battery παρέχει άψογα αποτελέσματα στο κούρεμα του γκαζόν χωρίς να αφήνει ανομοιογένειες.
Οι ιδιαίτερα κοφτερές λεπίδες από χάλυβα της μπαταριοκίνητης χλοοκοπτικής μηχανής LMO 36-46 Battery δεν αφήνουν τραχιά κοψίματα στο γρασίδι: 46 εκατοστά πλάτος με μεταβλητό ύψος κοπής και χωρίς να αφήνει τραχιά κοψίματα. Οι λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής δεν είναι μόνο κοφτερές, αλλά είναι και τόσο καλά διαμορφωμένες ώστε τα απορρίμματα της κοπής να καταλήγουν στον κάδο αποβλήτων χωρίς να αφήνουν υπολείμματα και, επομένως, να μην χρειάζεται η χρήση τσουγκράνας μετά. Οι λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής αντικαθίστανται εύκολα, μόνο με μερικές στροφές της βίδας με το χέρι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Χάρη στο έξυπνο σχήμα της λεπίδας, τα απόβλητα της κοπής συλλέγονται στη χοάνη χωρίς να μένουν υπολείμματα.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για την μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή LMO 36-46 Battery.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|46
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|460 x 53 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν