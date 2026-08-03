Οι ανθεκτικές λεπίδες κοπής σε πρακτική συσκευασία των 10 τεμαχίων αφαιρούν τα βρύα, την ανεξέλεγκτη βλάστηση και τα ζιζάνια με ακρίβεια και καθαρότητα, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία του κήπου. Είναι ιδανικές για χρήση σε όλους τους χλοοκοπτικούς με μπαταρία 18 V και 36 V της Kärcher. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι οι λεπίδες κοπής μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και χωρίς εργαλεία.