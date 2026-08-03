Λεπίδες χλοοκοπτικού
Με τις ανθεκτικές λεπίδες του χλοοκοπτικού, μπορείτε να αφαιρέσετε την ανεξέλεγκτη βλάστηση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Συμβατή με όλα τα χλοοκοπτικά Kärcher Battery Power 18 V και 36 V.
Οι ανθεκτικές λεπίδες κοπής σε πρακτική συσκευασία των 10 τεμαχίων αφαιρούν τα βρύα, την ανεξέλεγκτη βλάστηση και τα ζιζάνια με ακρίβεια και καθαρότητα, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία του κήπου. Είναι ιδανικές για χρήση σε όλους τους χλοοκοπτικούς με μπαταρία 18 V και 36 V της Kärcher. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι οι λεπίδες κοπής μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και χωρίς εργαλεία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτέλεσμα κοπής
- Η ανθεκτική λεπίδα μπορεί να κόψει ακόμη και τα πιο δύσκολα και ανεξέλεγκτα χόρτα με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και καθαρότητα.
Ευέλικτη χρήση
- Οι λεπίδες φτάνουν χωρίς κόπο σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία του κήπου.
Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλεία
- Το σύστημα κλικ καθιστά την αλλαγή της λεπίδας ιδιαίτερα εύκολη.
Πρακτικό multipack
- Οι 10 λεπίδες που περιλαμβάνονται εξασφαλίζουν ότι μπορείτε να εργάζεστε με πλήρη ισχύ για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Συμβατό με όλους τους χλοοκοπτικούς με μπαταρία 18 V και 36 V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός λεπίδων
|2
|Πλάτος κοπής (cm)
|23
|Χρώμα
|κίτρινο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|70 x 40 x 4
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν