Λεπτό φίλτρο νερού, 25 μm, γενικής χρήσης

Λεπτό φίλτρο νερού, μέγεθος πλέγματος 25 μm, μέγιστη θερμοκρασία 50 °C. Προστατεύει το μηχάνημα από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Παροχή νερού έως 1.200 l/h. Σύνδεσμος 3/4", με προσαρμογέα 1".

Το λεπτό φίλτρο νερού έχει μέγεθος πλέγματος 25 μm και είναι κατάλληλο για μέγιστες θερμοκρασίες έως 50 °C. Προστατεύει το μηχάνημα από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Για εγκατάσταση στην είσοδο του μηχανήματος. Παροχή νερού έως 1.200 l/h. Σύνδεσμος 3/4", με προσαρμογέα 1".

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή νερού (Inch) 3/4″ / 1″
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,5
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