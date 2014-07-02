Λεπτό φίλτρο νερού, με αντάπτορα

Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος, 80 øm

Λεπτό φίλτρο νερού με πλέγμα 125 μm, κατάλληλο για θερμοκρασίες έως 50°C. Προστατεύει το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Συνδέεται σε μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Ρυθμός ροής νερού έως 1.200 λίτρα/ώρα. Σύνδεση 3/4", με αντάπτορα 1".

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή νερού (Inch) 3/4″ / 1″
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
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