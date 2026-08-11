Μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο 3x10
Μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο πίδακα για συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher. Αναπτύχθηκε για λειαντικές εφαρμογές, όπως η αφαίρεση επίμονων επικαθίσεων, χρωμάτων, λαδιών ή αιθάλης.
Ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό, π.χ., εξαρτημάτων, καλουπιών έγχυσης ή ακόμη και ρομποτικών χλοοκοπτικών μηχανών με συστήματα αμμοβολής με ξηρό πάγο. Το μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο εκτόξευσης από στιβαρό ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο καθιστά δυνατές ιδιαίτερα λειαντικές εφαρμογές και αφαιρεί εύκολα βαριές ακαθαρσίες και επικαθίσεις που προκαλούνται από έλαια, γράσα, λιπαντικά ή αιθάλη. Το κατάλληλο σύστημα ταχείας αλλαγής εξασφαλίζει ιδιαίτερα απλό, γρήγορο και άνετο χειρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μακρύ, λειαντικό περίγραμμα πίδακα
- Η υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την αβίαστη απομάκρυνση και των εξαιρετικά επίμονων επικαθίσεων.
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα και CO₂.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός και μεταβλητή ρύθμιση.
Στιβαρή, μακράς διάρκειας σχεδίαση
- Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός καλουπιών και εργαλείων χύτευσης
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
- Για την αφαίρεση χρωμάτων/βερνικιών από εξαρτήματα μηχανημάτων
- Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών