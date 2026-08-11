Ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό, π.χ., εξαρτημάτων, καλουπιών έγχυσης ή ακόμη και ρομποτικών χλοοκοπτικών μηχανών με συστήματα αμμοβολής με ξηρό πάγο. Το μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο εκτόξευσης από στιβαρό ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο καθιστά δυνατές ιδιαίτερα λειαντικές εφαρμογές και αφαιρεί εύκολα βαριές ακαθαρσίες και επικαθίσεις που προκαλούνται από έλαια, γράσα, λιπαντικά ή αιθάλη. Το κατάλληλο σύστημα ταχείας αλλαγής εξασφαλίζει ιδιαίτερα απλό, γρήγορο και άνετο χειρισμό.