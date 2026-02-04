Μαλακή βούρτσα
Καθαρίζει τις ευαίσθητες επιφάνειες απαλά και προσεκτικά: Η μαλακή βούρτσα είναι το ιδανικό αξεσουάρ για τις συσκευές VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily και VC 7 Cordless yourMax.
Χάρη στις απαλές και απαλές τρίχες, η απαλή βούρτσα καθαρίζει με αποτέλεσμα που διαρκεί χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Αναπτύχθηκε ειδικά για τη VC 4 Cordless (Premium) myHome, τη VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και τη VC 7 Cordless yourMax. Το πινέλο εντυπωσιάζει με το πλάτος του και τις γωνιώδεις, στενές και οβάλ τρίχες και επομένως είναι τέλειο για καθάρισμα χωρίς να αφήνει ίχνη και αποτελεσματικό ξεσκόνισμα μεγάλων, μικρών και ευαίσθητων επιφανειών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μαλακές τρίχες
- Δεν αφήνει ίχνη πίσω κατά τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|410 x 45 x 55
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα