Χάρη στις απαλές και απαλές τρίχες, η απαλή βούρτσα καθαρίζει με αποτέλεσμα που διαρκεί χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Αναπτύχθηκε ειδικά για τη VC 4 Cordless (Premium) myHome, τη VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και τη VC 7 Cordless yourMax. Το πινέλο εντυπωσιάζει με το πλάτος του και τις γωνιώδεις, στενές και οβάλ τρίχες και επομένως είναι τέλειο για καθάρισμα χωρίς να αφήνει ίχνη και αποτελεσματικό ξεσκόνισμα μεγάλων, μικρών και ευαίσθητων επιφανειών.