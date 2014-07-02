Μηχανές περιποίησης δαπέδου

Kärcher Κυλινδρικές βούρτσες για BR

Κυλινδρικές βούρτσες για BR

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Kärcher Κυλινδρική τσόχα / άξονας κυλινδρικών τσοχών

Κυλινδρική τσόχα / άξονας κυλινδρικών τσοχών

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Kärcher Δισκοειδείς βούρτσες για BD

Δισκοειδείς βούρτσες για BD

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Kärcher Δισκοειδείς τσόχες/Οδηγοί δισκοειδών τσοχών

Δισκοειδείς τσόχες/Οδηγοί δισκοειδών τσοχών

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Kärcher Ράβδος αναρρόφησης και λαστιχένια μάκτρα.

Ράβδος αναρρόφησης και λαστιχένια μάκτρα.

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Kärcher Αλλα εξαρτήματα για μηχανές περιποίησης δαπέδου

Αλλα εξαρτήματα για μηχανές περιποίησης δαπέδου

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Kärcher Βούρτσες

Βούρτσες

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Kärcher Πτερύγια σάρωσης

Πτερύγια σάρωσης

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Kärcher Κιτ

Κιτ

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Kärcher Μπαταρίες έλξης και φορτιστές

Μπαταρίες έλξης και φορτιστές

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Kärcher Αξεσουάρ για μηχάνημα καθαρισμού κυλιομένων

Αξεσουάρ για μηχάνημα καθαρισμού κυλιομένων

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