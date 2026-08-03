Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών FR 50 είναι ανθεκτικό στο ζεστό νερό, έχει περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και πλάτος λειτουργίας 500 χιλ. και είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων. Το FR 50 έχει διπλά κεραμικά ρουλεμάν,βολική λαβή ώθησης, περιστρεφόμενους τροχίσκους που δεν αφήνουν σημάδια και ενσωματωμένο σύστημα δοσολογίας απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέγ. 250 bar / 1.800 λίτρα/ώρα / 80°C.