Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Πιστόλια με σκανδάλη
Κάνες ψεκασμού
Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster)
Ακροφύσια πολλαπλής ρίψης
Ακροφύσιο ισχύος Kärcher
Ακροφύσιο ατμού/προστατευτικό ακροφυσίου/rollover ακροφύσιο
Σωλήνες υψηλής πίεσης
- Standard
- Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές
- Longlife 400
- Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές
- Εκδοση βιομηχανίας τροφίμων
- Εκδοση βιομηχανίας τροφίμων με ένωση και στις δύο πλευρές
- Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων
- Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές
- Ειδικά λάστιχα
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Καθαριστικά δαπέδου και σκληρών επιφανειών
- Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Classic
- Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV 30
- Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR 30
- Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Μe 30
- Εξάρτημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 50
- Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR
- Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FRV
- Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR Classic
- Προσαρμογέας για πλυστικά μηχανήματα Home & Garden
- Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV Μe 30
- Πέλμα δαπέδου FR 50 Me