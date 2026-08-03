Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se
Δύο υψηλής ποιότητας μεγάλα πανιά καθαρισμού δαπέδων Universal για το SC 1 Upright. Τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και αλλαγή πανιών χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά: εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση χάρη στο σύστημα Velcro.
Το σετ των 2 απορροφητικών και ανθεκτικών μεγάλων πανιών καθαρισμού δαπέδων EasyFix Universal ταιριάζει απόλυτα στο SC 1 Upright. Το υφασμάτινο ύφασμα με ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού επιτρέπει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού σε γωνίες και άκρες. Χάρη στο σύστημα Velcro, τα πανιά καθαρισμού δαπέδων μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix του SC 1 Upright: απλά πίεσε και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: για να το κάνεις αυτό, πάτησε τη λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότηταςΗ ειδική δομή βρόχων του υφάσματος εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση ρύπων και αποτελεσματικά αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σφραγισμένες σκληρές επιφάνειες. Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχοΤο πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του. Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδουΔεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου. Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 140 x 10
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια