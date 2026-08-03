Το σετ των 2 απορροφητικών και ανθεκτικών μεγάλων πανιών καθαρισμού δαπέδων EasyFix Universal ταιριάζει απόλυτα στο SC 1 Upright. Το υφασμάτινο ύφασμα με ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού επιτρέπει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού σε γωνίες και άκρες. Χάρη στο σύστημα Velcro, τα πανιά καθαρισμού δαπέδων μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix του SC 1 Upright: απλά πίεσε και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: για να το κάνεις αυτό, πάτησε τη λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.