Μικρό ακροφύσιο με γωνία 60°, XS

Μικρό ακροφύσιο με γωνία για χρήση σε μικρούς χώρους. Κατεύθυνση της δέσμης μέσω γωνίας 60°, προς το πλάι. Εξέχει κατά 57 mm στο πλάι, μήκος: 260 mm. Το σετ αποτελείται από τέσσερα μέρη: 1 x περικόχλιο σύνδεσης 1 x εξάρτημα προέκτασης, 100 mm (5.321-971.0) 1 x σύνδεση γωνίας, 60° (5.321-972.0) 1 x μύτη ακροφυσίου (5.321-977.0) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα εξαρτήματα προέκτασης επιθυμείτε. Υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής παραγγελίας της σύνδεσης γωνίας και του εξαρτήματος του ακροφυσίου.