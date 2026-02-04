MJ 160 4-in-1 multi jet
MJ 160 4-in-1 Multi Jet με 4 τύπους ψεκασμού για πλυστικά μηχανήματα πίεσης K 4 και K 5: με περιστροφικό ακροφύσιο, πίδακα υψηλής πίεσης, πίδακα απορρυπαντικού και ευρύ πίδακα.
Το MJ 160 4-in-1 Multi Jet προσφέρει 4 διαφορετικούς τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο ψεκασμού: τον πίδακα απορρυπαντικού, τον πίδακα υψηλής πίεσης, το περιστροφικό ακροφύσιο και τον ευρύ πίδακα. Απλά περιστρέψτε το ακροφύσιο ψεκασμού για να επιλέξετε τον κατάλληλο πίδακα. Δεν απαιτείται πλέον η χρονοβόρα αλλαγή του ακροφύσιου. Ταυτόχρονα, το Multi Jet εντυπωσιάζει με την ευκολία χειρισμού και τη μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση, χάρη στη μείωση του βάρους κατά 25% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το Kärcher MJ 3-in-1. Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 4 και K 5. Το πολυχρηστικό εργαλείο για το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιλέξτε το κατάλληλο πίδακα περιστρέφοντας τη ράβδο ψεκασμού
- Δεν απαιτείται χρονοβόρα αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Τέσσερις τύποι ψεκασμού σε μία ράβδο ψεκασμού
- Περιστροφικό ακροφύσιο, ψεκασμός υψηλής πίεσης, ακροφύσιο απορρυπαντικού και ευρύς επίπεδος ψεκασμός – για ευέλικτη εργασία.
Με βοήθημα τοποθέτησης στη ράβδο ψεκασμού
- Για σωστή εγκατάσταση και εφαρμογή.
Μείωση βάρους κατά 25%*
- Μεγαλύτερη άνεση και ευχρηστία.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 4 και K 5
- Ιδανικό για μετέπειτα αναβάθμιση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0). /
* Σε σύγκριση με το βάρος του προηγούμενου μοντέλου Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Φράχτες
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο