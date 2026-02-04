MJ 160 4-in-1 multi jet

MJ 160 4-in-1 Multi Jet με 4 τύπους ψεκασμού για πλυστικά μηχανήματα πίεσης K 4 και K 5: με περιστροφικό ακροφύσιο, πίδακα υψηλής πίεσης, πίδακα απορρυπαντικού και ευρύ πίδακα.

Το MJ 160 4-in-1 Multi Jet προσφέρει 4 διαφορετικούς τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο ψεκασμού: τον πίδακα απορρυπαντικού, τον πίδακα υψηλής πίεσης, το περιστροφικό ακροφύσιο και τον ευρύ πίδακα. Απλά περιστρέψτε το ακροφύσιο ψεκασμού για να επιλέξετε τον κατάλληλο πίδακα. Δεν απαιτείται πλέον η χρονοβόρα αλλαγή του ακροφύσιου. Ταυτόχρονα, το Multi Jet εντυπωσιάζει με την ευκολία χειρισμού και τη μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση, χάρη στη μείωση του βάρους κατά 25% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το Kärcher MJ 3-in-1. Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 4 και K 5. Το πολυχρηστικό εργαλείο για το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιλέξτε το κατάλληλο πίδακα περιστρέφοντας τη ράβδο ψεκασμού
  • Δεν απαιτείται χρονοβόρα αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Τέσσερις τύποι ψεκασμού σε μία ράβδο ψεκασμού
  • Περιστροφικό ακροφύσιο, ψεκασμός υψηλής πίεσης, ακροφύσιο απορρυπαντικού και ευρύς επίπεδος ψεκασμός – για ευέλικτη εργασία.
Με βοήθημα τοποθέτησης στη ράβδο ψεκασμού
  • Για σωστή εγκατάσταση και εφαρμογή.
Μείωση βάρους κατά 25%*
  • Μεγαλύτερη άνεση και ευχρηστία.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 4 και K 5
  • Ιδανικό για μετέπειτα αναβάθμιση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 450 x 59 x 59

Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0). /
* Σε σύγκριση με το βάρος του προηγούμενου μοντέλου Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Φράχτες
  • Μικρές προσόψεις σπιτιών
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο