Το MJ 160 4-in-1 Multi Jet προσφέρει 4 διαφορετικούς τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο ψεκασμού: τον πίδακα απορρυπαντικού, τον πίδακα υψηλής πίεσης, το περιστροφικό ακροφύσιο και τον ευρύ πίδακα. Απλά περιστρέψτε το ακροφύσιο ψεκασμού για να επιλέξετε τον κατάλληλο πίδακα. Δεν απαιτείται πλέον η χρονοβόρα αλλαγή του ακροφύσιου. Ταυτόχρονα, το Multi Jet εντυπωσιάζει με την ευκολία χειρισμού και τη μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση, χάρη στη μείωση του βάρους κατά 25% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το Kärcher MJ 3-in-1. Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 4 και K 5. Το πολυχρηστικό εργαλείο για το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο.