MJ 180 4-in-1 multi jet
MJ 180 4-σε-1 Multi Jet με 4 τύπους ψεκασμού για πλυστικά μηχανήματα K 6 και K 7: με περιστροφικό ακροφύσιο, ψεκασμό υψηλής πίεσης, ψεκασμό απορρυπαντικού και ευρύ ψεκασμό.
Το MJ 180 4-in-1 Multi Jet προσφέρει 4 διαφορετικούς τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο ψεκασμού: τον πίδακα απορρυπαντικού, τον πίδακα υψηλής πίεσης, το περιστροφικό ακροφύσιο και τον ευρύ πίδακα χαμηλής πίεσης. Ο κατάλληλος πίδακας επιλέγεται απλά περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού, εξαλείφοντας την ανάγκη για χρονοβόρες αλλαγές του ακροφύσιου. Ταυτόχρονα, το Multi Jet εντυπωσιάζει και από άποψη χειρισμού, χάρη στο βάρος του που είναι 25% χαμηλότερο σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το MJ 3-in-1 της Kärcher. Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα Kärcher Home & Garden των κατηγοριών K 6 και K 7. Το πολυχρηστικό εργαλείο για το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιλέξτε το κατάλληλο πίδακα περιστρέφοντας τη ράβδο ψεκασμού
- Δεν απαιτείται χρονοβόρα αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Τέσσερις τύποι ψεκασμού σε μία ράβδο ψεκασμού
- Περιστροφικό ακροφύσιο, ψεκασμός υψηλής πίεσης, ακροφύσιο απορρυπαντικού και ευρύς επίπεδος ψεκασμός – για ευέλικτη εργασία.
Με βοήθημα τοποθέτησης στη ράβδο ψεκασμού
- Για σωστή εγκατάσταση και εφαρμογή.
25% μείωση βάρους¹⁾
- Μεγαλύτερη άνεση και ευχρηστία.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher K 6 και K 7
- Ιδανικό για μετέπειτα αναβάθμιση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
¹⁾ Σε σύγκριση με το βάρος του προηγούμενου Kärcher MJ 3-in-1 multi jet.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Φράχτες
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο