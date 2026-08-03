Το MJ 180 4-in-1 Multi Jet προσφέρει 4 διαφορετικούς τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο ψεκασμού: τον πίδακα απορρυπαντικού, τον πίδακα υψηλής πίεσης, το περιστροφικό ακροφύσιο και τον ευρύ πίδακα χαμηλής πίεσης. Ο κατάλληλος πίδακας επιλέγεται απλά περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού, εξαλείφοντας την ανάγκη για χρονοβόρες αλλαγές του ακροφύσιου. Ταυτόχρονα, το Multi Jet εντυπωσιάζει και από άποψη χειρισμού, χάρη στο βάρος του που είναι 25% χαμηλότερο σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το MJ 3-in-1 της Kärcher. Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα Kärcher Home & Garden των κατηγοριών K 6 και K 7. Το πολυχρηστικό εργαλείο για το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο.