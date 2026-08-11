Το πολυακροφύσιο (Multi Jet) προσφέρει τέσσερις τύπους εκτόξευσης σε ένα μόνο ακροφύσιο: σημειακή δέσμη, επίπεδη δέσμη, ψεκασμό και συνεχή ροή. Το πολυακροφύσιο είναι επομένως ιδανικό για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, χωρίς καν να απαιτείται αλλαγή εξαρτήματος. Απλώς περιστρέψτε την κεφαλή του ακροφυσίου για να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο εκτόξευσης. Ο αντάπτορας τύπου bayonet επιτρέπει την ταχεία και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων. Το Multi Jet είναι συμβατό με όλα τα μοντέλα OC 3 και OC 4.