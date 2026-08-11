Multifunctional nozzle low-pressure
Πολυχρηστικό ακροφύσιο 4 σε 1 για τα φορητά πλυστικά μηχανήματα OC 3 και OC 4, με επιλογές εκτόξευσης σημειακής, επίπεδης, ψεκασμού και συνεχής ροής για διάφορες εφαρμογές. Εύκολη ρύθμιση με απλή περιστροφή της κεφαλής του ακροφυσίου.
Το πολυακροφύσιο (Multi Jet) προσφέρει τέσσερις τύπους εκτόξευσης σε ένα μόνο ακροφύσιο: σημειακή δέσμη, επίπεδη δέσμη, ψεκασμό και συνεχή ροή. Το πολυακροφύσιο είναι επομένως ιδανικό για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, χωρίς καν να απαιτείται αλλαγή εξαρτήματος. Απλώς περιστρέψτε την κεφαλή του ακροφυσίου για να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο εκτόξευσης. Ο αντάπτορας τύπου bayonet επιτρέπει την ταχεία και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων. Το Multi Jet είναι συμβατό με όλα τα μοντέλα OC 3 και OC 4.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυ-ακροφύσιο 4 σε 1Συνδυάζει τέσσερις διαφορετικούς τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο. Τα σύμβολα στην κεφαλή του ακροφυσίου υποδεικνύουν τον αντίστοιχο τύπο ψεκασμού.
Εξοικονόμηση χρόνουΔεν απαιτείται χρονοβόρα αλλαγή ακροφυσίων. Απλά περιστρέψτε την κεφαλή του ακροφυσίου για να επιλέξετε τον κατάλληλο πίδακα.
Καθαρισμός και πότισμα σε ένα βήμαΔεν είναι απαραίτητη η αλλαγή σε λάστιχο κήπου και πιστόλι ψεκασμού.
Επίπεδη δέσμη ροής
- Πίδακας γενικής χρήσης για τον καθαρισμό ευρέος φάσματος αντικειμένων και επιφανειών.
Ψεκασμός δέσμης
- Εξαιρετικά ισχυρός πίδακας για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και τον καθαρισμό σημείων σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Δέσμη σε μορφή νέφους
- Απαλός πίδακας ψεκασμού για πιο ευαίσθητες εργασίες (π.χ. πλύσιμο σκύλων ή πότισμα φυτών).
Δέσμη ροής
- Πότισμα φυτών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|119 x 59 x 59
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια