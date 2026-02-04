Nozzle Spray Extraction 2 in 1 XXL
Το ακροφύσιο εκχύλισης με ψεκασμό 2 σε 1 XXL καθαρίζει με ευκολία και δύο φορές πιο γρήγορα από ένα συμβατικό ακροφύσιο εκχύλισης με ψεκασμό για ταπετσαρίες, χαλιά μεσαίου μεγέθους και μεγαλύτερα αντικείμενα.
Το καινοτόμο ακροφύσιο εκχύλισης ψεκασμού 2 σε 1 XXL της Kärcher, σε συνδυασμό με τους σωλήνες επέκτασης, επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν μια χαλαρή, όρθια στάση κατά τον καθαρισμό χαλιών μεσαίου μεγέθους. Το χρησιμοποιούμε στο ίδιο το χερούλι, το ακροφύσιο μπορεί να καθαρίσει μεγαλύτερα έπιπλα, καρέκλες και πολλές άλλες υφασμάτινες επιφάνειες δύο φορές πιο γρήγορα από ένα συμβατικό ακροφύσιο εκχύλισης ψεκασμού για ταπετσαρίες. Αυτό καθιστά το ακροφύσιο ψεκασμού XXL το ιδανικό εξάρτημα για τον εύκολο και βαθύ καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων επιφανειών σε ελάχιστο χρόνο. Κατάλληλο για το μηχάνημα καθαρισμού με ψεκασμό Kärcher SE 3 Compact.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία ψεκασμού αναρρόφησης
Διαφανές παράθυρο προβολής
- Επιτρέπει τον συνεχή έλεγχο της διαδικασίας καθαρισμού κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Αποδεδειγμένη τεχνολογία αναρρόφησης ψεκασμού της Kärcher
- Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφάσματα επίπλων