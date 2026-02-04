Το καινοτόμο ακροφύσιο εκχύλισης ψεκασμού 2 σε 1 XXL της Kärcher, σε συνδυασμό με τους σωλήνες επέκτασης, επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν μια χαλαρή, όρθια στάση κατά τον καθαρισμό χαλιών μεσαίου μεγέθους. Το χρησιμοποιούμε στο ίδιο το χερούλι, το ακροφύσιο μπορεί να καθαρίσει μεγαλύτερα έπιπλα, καρέκλες και πολλές άλλες υφασμάτινες επιφάνειες δύο φορές πιο γρήγορα από ένα συμβατικό ακροφύσιο εκχύλισης ψεκασμού για ταπετσαρίες. Αυτό καθιστά το ακροφύσιο ψεκασμού XXL το ιδανικό εξάρτημα για τον εύκολο και βαθύ καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων επιφανειών σε ελάχιστο χρόνο. Κατάλληλο για το μηχάνημα καθαρισμού με ψεκασμό Kärcher SE 3 Compact.