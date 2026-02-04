Nozzles PC
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωλήνων με καθαριστική δράση 360° για τον προληπτικό καθαρισμό σωλήνων, αποχετεύσεων και κατωφερικών σωλήνων. Με σύνδεση R1/8" για τοποθέτηση στον σωλήνα καθαρισμού σωλήνων.
Το περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωλήνων είναι ιδανικό για τον φιλικό προς το περιβάλλον, προληπτικό καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών. Το σύστημα καθαρισμού 360° απομακρύνει αποτελεσματικά τις αποθέσεις από ολόκληρο το εσωτερικό του σωλήνα. Δεν δημιουργούνται ποτέ φραγμοί. Το σχήμα του ακροφυσίου είναι βελτιστοποιημένο ώστε να μην υπάρχουν προεξοχές στο σημείο σύνδεσης με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να σφηνώσει το ακροφύσιο στον αγωγό. Κατάλληλο για τοποθέτηση στα σετ καθαρισμού αγωγών PC 20, PC 15 και PC 7.5 και για χρήση με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|27 x 15 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός σωλήνων
- Καθαρισμός σωληνώσεων
- Καθαρισμός αποχετεύσεων