Το περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωλήνων είναι ιδανικό για τον φιλικό προς το περιβάλλον, προληπτικό καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών. Το σύστημα καθαρισμού 360° απομακρύνει αποτελεσματικά τις αποθέσεις από ολόκληρο το εσωτερικό του σωλήνα. Δεν δημιουργούνται ποτέ φραγμοί. Το σχήμα του ακροφυσίου είναι βελτιστοποιημένο ώστε να μην υπάρχουν προεξοχές στο σημείο σύνδεσης με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να σφηνώσει το ακροφύσιο στον αγωγό. Κατάλληλο για τοποθέτηση στα σετ καθαρισμού αγωγών PC 20, PC 15 και PC 7.5 και για χρήση με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.