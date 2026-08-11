Πανάκι καθαρισμού για τον KV 4
Το πανάκι καθαρισμού με σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς» σας βοηθά να αφαιρείτε χωρίς κόπο τους ρύπους από όλες τις λείες επιφάνειες χρησιμοποιώντας τον δονούμενο καθαριστή KV 4.
Το πλενόμενο πανάκι καθαρισμού τοποθετείται και αφαιρείται εξαιρετικά εύκολα από τον δονούμενο καθαριστή χωρίς καλώδιο KV 4 χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», γεγονός που κάνει την αλλαγή του μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς»
- Η στερέωση με Velcro καθιστά την αλλαγή του πανιού καθαρισμού εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη.
Πλένεται
- Το πανάκι καθαρισμού είναι επαναχρησιμοποιήσιμο.
Κατάλληλο για τον καθαριστή KV 4
- Το πανάκι καθαρισμού ενδείκνυται για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών με το KV 4.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|110 x 265 x 20
Πεδία εφαρμογής
- Λεία επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
- Πλακάκια