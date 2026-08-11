Το πλενόμενο πανάκι καθαρισμού τοποθετείται και αφαιρείται εξαιρετικά εύκολα από τον δονούμενο καθαριστή χωρίς καλώδιο KV 4 χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», γεγονός που κάνει την αλλαγή του μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία.