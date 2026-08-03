Πανάκι μικροϊνών

Το πανάκι μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop για βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων με τη φιάλη ψεκασμού του WV σε όλες τις λείες επιφάνειες.

Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop, ο υαλοκαθαριστήρας με πανί μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στη φιάλη ψεκασμού, όπως και να αντικατασταθεί.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί μικροϊνών εσωτερικού χώρου
  • Για αστραφτερά τζάμια χωρίς γραμμές.
συνδετήρας hook-and-loop
  • Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να αντικατασταθεί πολύ εύκολα και γρήγορα.
Κατάλληλο για το Σετ Φιάλης Ψεκασμού Extra (2.633-129.0)
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Υφάσματα συνθετικών ινών 80% πολυεστέρας, 15% πολυαμίδιο
Χρώμα άσπρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 70 x 275 x 30
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Πλακάκια
  • Καθρέφτες