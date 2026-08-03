Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop, ο υαλοκαθαριστήρας με πανί μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στη φιάλη ψεκασμού, όπως και να αντικατασταθεί.