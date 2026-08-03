Πανάκι μικροϊνών
Το πανάκι μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop για βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων με τη φιάλη ψεκασμού του WV σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop, ο υαλοκαθαριστήρας με πανί μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στη φιάλη ψεκασμού, όπως και να αντικατασταθεί.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί μικροϊνών εσωτερικού χώρου
- Για αστραφτερά τζάμια χωρίς γραμμές.
συνδετήρας hook-and-loop
- Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να αντικατασταθεί πολύ εύκολα και γρήγορα.
Κατάλληλο για το Σετ Φιάλης Ψεκασμού Extra (2.633-129.0)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 15% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|70 x 275 x 30
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Πλακάκια
- Καθρέφτες