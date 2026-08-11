Ιδανικός καθαρισμός: Το πανάκι απαλού καθαρισμού για το KV 4 καθαρίζει με ήπιο τρόπο και χωρίς να αφήνει χνούδια χάρη στις λεπτές ίνες του. Το πανάκι εφαρμόζει εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Ιδανικό για επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στις γρατσουνιές, όπως οι επιφάνειες της κουζίνας, το ξύλο και οι οθόνες.