Πανάκια απαλού καθαρισμού για το KV 4

Το πανάκι απαλού καθαρισμού για το KV 4 είναι εξαιρετικά μαλακό και ιδανικό για την αφαίρεση ήπιων ρύπων από ευαίσθητες επιφάνειες. Εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4.

Ιδανικός καθαρισμός: Το πανάκι απαλού καθαρισμού για το KV 4 καθαρίζει με ήπιο τρόπο και χωρίς να αφήνει χνούδια χάρη στις λεπτές ίνες του. Το πανάκι εφαρμόζει εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Ιδανικό για επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στις γρατσουνιές, όπως οι επιφάνειες της κουζίνας, το ξύλο και οι οθόνες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς»
  • Απλή εφαρμογή και αφαίρεση.
Πλένεται
  • Πλένονται στους 60 °C, επαναχρησιμοποιήσιμα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Χρώμα άσπρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 261 x 106 x 6
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ευαίσθητες επιφάνειες