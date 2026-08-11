Πανάκια απαλού καθαρισμού για το KV 4
Το πανάκι απαλού καθαρισμού για το KV 4 είναι εξαιρετικά μαλακό και ιδανικό για την αφαίρεση ήπιων ρύπων από ευαίσθητες επιφάνειες. Εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4.
Ιδανικός καθαρισμός: Το πανάκι απαλού καθαρισμού για το KV 4 καθαρίζει με ήπιο τρόπο και χωρίς να αφήνει χνούδια χάρη στις λεπτές ίνες του. Το πανάκι εφαρμόζει εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Ιδανικό για επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στις γρατσουνιές, όπως οι επιφάνειες της κουζίνας, το ξύλο και οι οθόνες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς»
- Απλή εφαρμογή και αφαίρεση.
Πλένεται
- Πλένονται στους 60 °C, επαναχρησιμοποιήσιμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|261 x 106 x 6
Πεδία εφαρμογής
- Ευαίσθητες επιφάνειες