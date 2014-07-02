Πανάκια γυαλίσματος (γενικής χρήσης)

3 τσόχες γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα σκληρών επιφανειών όπως τα παρκέ, η πέτρα, ο λινοτάπητας, ο φελλός, το PVC και το laminate.