Πανάκια γυαλίσματος (γενικής χρήσης)
3 τσόχες γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα σκληρών επιφανειών όπως τα παρκέ, η πέτρα, ο λινοτάπητας, ο φελλός, το PVC και το laminate.
3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανικά για γυάλισμα σκληρών επιφανειών όπως παρκέ, πέτρα, λινοτάπητας, φελλός, PVC και μελαμίνη. Για εξαιρετικά αποτελέσματα γυαλίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σφουγγάρι γυαλίσματος από απομίμηση μαλλιού υψηλής ποιότητας
- Τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος σε όλες τις επικαλύψεις δαπέδου
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|125 x 125 x 10
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα