Το πανάκι καθαρισμού για πλακάκια για το KV 4 εφαρμόζει εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Χάρη στον έξυπνο συνδυασμό λειαντικών και απορροφητικών ινών, οι ρύποι διαλύονται και απορροφώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι προεξέχουσες και λειαντικές ίνες προσαρμόζονται στις επιφάνειες και αφαιρούν τους επίμονους ρύπους από πλακάκια, εσοχές και αρμούς, όπως τα κατάλοιπα σαπουνιού, γρήγορα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα.