Πανάκια καθαρισμού για πλακάκια για το KV 4
Το πανάκι καθαρισμού για πλακάκια είναι ιδανικό για την αφαίρεση των ρύπων από πλακάκια, εσοχές, αρμούς χάρη στις λειαντικές και απορροφητικές ίνες του. Εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4.
Το πανάκι καθαρισμού για πλακάκια για το KV 4 εφαρμόζει εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Χάρη στον έξυπνο συνδυασμό λειαντικών και απορροφητικών ινών, οι ρύποι διαλύονται και απορροφώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι προεξέχουσες και λειαντικές ίνες προσαρμόζονται στις επιφάνειες και αφαιρούν τους επίμονους ρύπους από πλακάκια, εσοχές και αρμούς, όπως τα κατάλοιπα σαπουνιού, γρήγορα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς»
Πλένεται
- Πλένονται στους 60 °C, επαναχρησιμοποιήσιμα.
Προεξέχουσες, λειαντικές ίνες
- Άψογος καθαρισμός εσοχών και αρμών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|261 x 106 x 12
Πεδία εφαρμογής
- Πλακάκια