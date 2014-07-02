Δεν αφήνουν χνούδια, είναι απορροφητικά και ανθεκτικά: 5 πολύ φαρδιά πανιά καθαρισμού δαπέδου υψηλής ποιότητας. Τα πανιά είναι κατάλληλα για χρήση σε συνδυασμό με το μεγάλο ακροφύσιο δαπέδου για τους ατμοκαθαριστές της Kärcher. Τα ανθεκτικά πανιά του ατμοκαθαριστή τοποθετούνται εύκολα στο ακροφύσιο, για να μπορείτε να εργαστείτε άνετα. Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδων με πλακάκια, φυσική πέτρα, λινοτάπητα και PVC.