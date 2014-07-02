Πανάκια (σετ 5 τεμ)
5 πανιά δαπέδου από καλής ποιότητας βαμβάκι. Χωρίς χνούδια, απορροφητικά και ανθεκτικά.
Δεν αφήνουν χνούδια, είναι απορροφητικά και ανθεκτικά: 5 πολύ φαρδιά πανιά καθαρισμού δαπέδου υψηλής ποιότητας. Τα πανιά είναι κατάλληλα για χρήση σε συνδυασμό με το μεγάλο ακροφύσιο δαπέδου για τους ατμοκαθαριστές της Kärcher. Τα ανθεκτικά πανιά του ατμοκαθαριστή τοποθετούνται εύκολα στο ακροφύσιο, για να μπορείτε να εργαστείτε άνετα. Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδων με πλακάκια, φυσική πέτρα, λινοτάπητα και PVC.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί καθαρισμού δαπέδου από υψηλής ποιότητας βαμβάκι
- Οι ρύποι απομακρύνονται χωρίς κόπο και απορροφώνται από το πανί
- Οι ρύποι απομακρύνονται χωρίς κόπο και απορροφώνται από το πανί
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|480 x 270 x 5
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα