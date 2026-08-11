Πανάκια τριψίματος για το KV 4
Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά: Το πανάκι τριψίματος εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop αφαιρώντας τους επίμονους ρύπους από τις ανθεκτικές επιφάνειες
Το πανάκι τριψίματος KV 4 είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση των επίμονων ρύπων σε ανθεκτικές επιφάνειες χάρη στις υψηλής ποιότητας λειαντικές ίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στις γρατσουνιές, όπως σε μαγειρικές εστίες, φούρνους, πλάκες ψησίματος και πλακάκια. Το πανάκι εφαρμόζει εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Το πανάκι τριψίματος είναι ανθεκτικό, πλένεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αμέσως μετά τον καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς»
- Απλή εφαρμογή και αφαίρεση.
Πλένεται
- Πλένονται στους 60 °C, επαναχρησιμοποιήσιμα.
Λειαντικές ίνες
- Διαλύει γρήγορα τους ρύπους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|261 x 106 x 8
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες με αντοχή στις γρατσουνιές
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα