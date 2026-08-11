Το πανάκι τριψίματος KV 4 είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση των επίμονων ρύπων σε ανθεκτικές επιφάνειες χάρη στις υψηλής ποιότητας λειαντικές ίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στις γρατσουνιές, όπως σε μαγειρικές εστίες, φούρνους, πλάκες ψησίματος και πλακάκια. Το πανάκι εφαρμόζει εύκολα στον δονούμενο μπαταριοκίνητο καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος hook-and-loop. Το πανάκι τριψίματος είναι ανθεκτικό, πλένεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αμέσως μετά τον καθαρισμό.