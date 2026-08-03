Με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών μπορείτε να στεγνώσετε τους σκύλους και τα άλλα κατοικίδια μετά τον καθαρισμό και το πλύσιμο. Οι μικροΐνες είναι πολύ απορροφητικές και κατάλληλες ειδικά για ζώα. Μετά τη χρήση, αποτρέπεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών και το πανί στεγνώνει γρήγορα. Έχει μέγεθος 100 × 40 cm και είναι αρκετά μεγάλο για να στεγνώσετε μεγάλους σκύλους και άλλα μεγάλα ζώα.