Πανί από βισκόζη
Ειδικό πανί μικροϊνών για το στέγνωμα των σκύλων. Απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές.
Με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών μπορείτε να στεγνώσετε τους σκύλους και τα άλλα κατοικίδια μετά τον καθαρισμό και το πλύσιμο. Οι μικροΐνες είναι πολύ απορροφητικές και κατάλληλες ειδικά για ζώα. Μετά τη χρήση, αποτρέπεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών και το πανί στεγνώνει γρήγορα. Έχει μέγεθος 100 × 40 cm και είναι αρκετά μεγάλο για να στεγνώσετε μεγάλους σκύλους και άλλα μεγάλα ζώα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ειδικό πανί με μικροΐνες
- Για το στέγνωμα των κατοικίδιων μετά το πλύσιμο.
μικροΐνες
- Απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού και δεν παράγει δυσάρεστες οσμές.
Μαλακό
- Ευχάριστο για το κατοικίδιο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1000 x 600 x 5
Πεδία εφαρμογής
- Κατοικίδια/σκυλιά